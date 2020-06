Guarda Civil Municipal Consegue Impedir Suicídio De Jovem De 29 Anos

Na madrugada desta quinta-feira (18), a GCM (Guarda Civil Municipal) de Catanduva impediu uma tentativa de suicídio envolvendo um jovem de 29 anos, morador do Jardim Imperial.

O caso foi registrado no viaduto Miguel Pachá.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe compareceu ao local após ser acionada por denúncia, no momento em que o rapaz estava em situação de risco, sentado no beiral externo do pontilhão. Ele dizia que iria se jogar, mas foi contido por populares que ali passavam. Em momento de distração, o jovem foi dominado pelos Guardas e Bombeiros. Ele foi puxado para cima, imobilizado em local seguro.

Diante do ocorrido, o rapaz foi atendido pela viatura de resgate do Corpo de Bombeiros e, em seguida, conduzido ao Hospital Padre Albino. Conforme apurou a GCM, ele estava desaparecido havia dois dias.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

