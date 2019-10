Guarda Civil Municipal Consegue Evitar Suicídio

Na noite de quinta-feira (17) uma ação bem sucedida da GCM (Guarda Civil Municipal de Catanduva) evitou uma tentativa de suicídio envolvendo uma jovem, de 21 anos. O caso foi registrado no viaduto Miguel Pachá, próximo à Rua Curitiba.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada por um munícipe que relatou a situação de risco, já que a vítima ameaçava se jogar do pontilhão. Diante das informações, os guardas se deslocaram ao local e conseguiram intervir. Informações extraoficiais dão conta de que a condição da jovem estaria sendo provocada por um surto psiquiátrico querendo tirar a própria vida.

Ela foi contida até a chegada da viatura do resgate dos Bombeiros. Segundo informações a mãe dela também compareceu ao local. Em seguida, a jovem foi encaminhada ao Hospital Padre Albino para o devido acompanhamento médico.

Segundo o site do CVV (Centro de Valorização da Vida) divulgou que a cada 45 minutos um brasileiro tira a própria vida. Esse número já deveria ser suficiente para estimular as pessoas a se mobilizarem pela prevenção dessas mortes precoces, mas apesar dos avanços, os tabus, preconceitos e vergonhas ainda são adversários nessa luta.

Por isso o site, CVV – Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, email e chat 24 horas todos os dias. O numero para falar com alguém é 188.

Ariane Pio

Da Reportagem Local