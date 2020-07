Guarda Civil Municipal Apresenta Experiências de Trabalho ao Tiro de Guerra

A Guarda Civil Municipal (GCM) compartilhou experiências exitosas de trabalho com os atiradores do Tiro de Guerra de Catanduva. O grupo se reuniu em instruções programadas, atendendo pedido da chefia do TG, com objetivo de acrescentar conhecimentos na rotina dos jovens. As atividades foram ministradas ao ar livre, no pavilhão da Guarda, seguindo todas as medidas de prevenção à Covid-19. A instrução foi extensiva aos 50 atiradores, divididos em duas turmas. O conteúdo englobou vários temas. Os guardas falaram sobre o Estatuto de Regulamentação das Guardas Municipais e sobre como e em qual situação é feita uma abordagem. Durante as atividades, os participantes tiveram informações sobre os serviços prestados pela GCM. Eles também conheceram os equipamentos de trabalho que a guarda de Catanduva possui e pode utilizar nas ocorrências, como bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo e a função de cada equipamento. Todo o conteúdo foi ministrado e concluído na semana passada.

Da Reportagem Local

