Guarda Civil de Catanduva Impede Tentativa de Suicídio no Viaduto Miguel Pachá

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Catanduva conseguiu impedir que um jovem de 28 anos cometesse suicídio. O caso foi registrado na noite da última terça-feira, dia 12 no viaduto Miguel Pachá. A equipe chegou ao local após atender um chamado pelo telefone 153. De acordo com o boletim de ocorrência, funcionários de uma empresa que fica nas proximidades do viaduto informaram que o jovem estava sentado na passarela, com a intenção de se jogar. De forma imediata, a equipe foi até o local e encontraram a vítima, que mora no Santa Rosa. Na conversa, ele disse que estava desempregado e por ter passagem pela polícia, encontra dificuldades na sua contratação.

Após o diálogo, os guardas tiveram êxito em impedir a ação. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e encaminhou a vítima ao Hospital Padre Albino, onde permaneceu em observação.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local