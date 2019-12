Guarda Aborda Várias Ocorrências De Adolescentes Em Desacordo Com A Lei

A GCM presenciou neste final de semana, adolescentes que estavam em desacordo com as leis, a ação foi feita com ajuda dos policiais em Catanduva.

Em uma das situações, uma menor, de 16 anos, moradora de Tatuí, foi abordada no Terminal Rodoviário João Caparroz. No local, ela abordava frequentadores com objetivo de conseguir dinheiro. Ao ser questionada, a adolescente confessou que havia fugido de casa e desembarcou em Catanduva, onde esperava por um rapaz, também de outra cidade, o que não ocorreu.

De imediato, a GCM acionou o Conselho Tutelar para as devidas providências. A adolescente foi encaminhada à sua cidade de origem, onde o avô, responsável por ela, foi comunicado do ocorrido.

Outro caso é relacionado a tráfico de drogas e um homem foi preso no Santa Rosa. Com ele foram apreendidos 57 pinos com cocaína e R$ 38 em dinheiro. A equipe fazia patrulhamento de rotina no bairro, quando suspeitou de movimentação estranha no cruzamento das ruas Sorocaba e Uruguaiana.

Com a aproximação da viatura da GCM, o investigado tentou fugir de bicicleta, mas foi alcançado. Ao ser pego, ele arremessou o entorpecente no telhado de um imóvel. O investigado foi encaminhado à Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecente), onde teve a prisão decretada.

A GCM também saiu em perseguição a uma motocicleta. De acordo com a ocorrência, a equipe fazia patrulhamento na região central quando se deparou com o veículo com o motor fora de giro. A jovem que pilotava a moto desobedeceu a ordem de parada e arrancou em alta velocidade.

A viatura fez o acompanhamento, do Centro até o Parque Glória VI, próximo ao aterro sanitário, onde a jovem foi alcançada. Em abordagem feita por uma GCM feminina, foi constatado que a mulher não tinha carteira de habilitação. Além disso, a moto estava com placa de outro veículo.

Ao ser revistada, com ela foi apreendido um invólucro de maconha. Ela foi encaminhada ao Plantão Policial e vai responder a processo por direção perigosa, dirigir sem permissão, porte de droga e localização de veículo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local