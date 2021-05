Grupo Vozes do Sertão Vai Participar do Programa do Ratinho na Próxima Segunda

Na segunda-feira, dia 17h, às 22h15, o Grupo Vozes do Sertão vai participar do Programa do Ratinho, transmitido pela SBT. Os integrantes vão se apresentar no quadro dez mil ou mil.

“O convite para participar do Programa do Ratinho veio através da produção, por sermos um grupo que possui diferencial do sertanejo raiz, hoje em dia a nova geração não tem dado importância pra isso, a gente mantem essa tradição firme. Recebemos o convite para participar do quadro dez ou mil como um artista que está propondo algo diferente no segmento raiz”, explicou Ricardo Mota, um dos integrantes do grupo.

Ricardo finalizou falando sobre a expectativa do grupo para a apresentação. “Nós nos sentimos muito honrados por estar participando de um programa como esse. Até porque nós somos fãs do programa, então estamos muito honrados. A expectativa é a melhor possível, a gente sabe que a música de raiz é algo cultural, o brasileiro gosta disso, então temos certeza que a aceitação vai ser bem legal. O fato de sermos convidados para o programa do Ratinho é que acreditamos que seja pelo diferencial do Grupo Vozes do Sertão. Somos o único quarteto sertanejo do Brasil que canta música sertaneja raiz, então esse é um diferencial que talvez tenha chamado atenção do programa.”

Sobre o Grupo Vozes

do Sertão

O grupo Vozes do Sertão é hoje único artista brasileiro do meio sertanejo cuja formação baseia-se em 04 vozes (quarteto vocal), sendo carinhosamente apelidado de “Roupa Nova Caipira” e que desde 2018 vem conquistando fãs por todo Brasil pela forma diferente com que apresentam seu trabalho.

O entrelaçamento perfeito das 4 vozes, as interpretações exclusivas, além da maestria na execução dos instrumentos permitiu ao grupo o desenvolvimento de arranjos próprios dos grandes clássicos sertanejos de todos os tempos que compõem o repertório e chama a atenção em todas as apresentações, onde a harmonia principal baseia-se em viola (Zé Bruno), contrabaixo (Piovani) , violão aço (Ricardo) e violão nylon (Rafael), além de terem músicos de apoio como percussão e sanfona nos shows.

Atualmente o Vozes do Sertão é musicalmente produzido pelo Maestro Pinocchio, renomado compositor e produtor musical que no cenário nacional dispensa legendas, principalmente no meio sertanejo, sendo que o lançamento deste trabalho está previsto para ocorrer no início do segundo semestre deste ano.

O grupo também apresenta o “Programa Vozes do Sertão” na TV Band Paulista todos os sábados às 10:15 da manhã, com uma área de abrangência de aproximadamente 300 cidades, cujo conteúdo é direcionado à cultura e música sertaneja clássica e raiz, cantando e entrevistando convidados do meio sertanejo de uma forma bastante descontraída. O grupo está nas redes Sociais Instagram, Facebook e Youtube como: Grupo Vozes do Sertão.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local