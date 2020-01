Grupo ‘Voluntários do Bem’ Recebe Capacitação Para Trabalho de Humanização

O Grupo ‘Voluntários do Bem’ receberam capacitação em rotinas e normas hospitalares. A orientação foi ministrada pelo administrador do Hospital Emílio Carlos – HEC, Benedito Carlos Rodrigues, pela enfermeira do Serviço de Hospitalidade, Aline Pereira de Almeida, pelo responsável técnico do Serviço de Enfermagem, Jefferson Cavalgante de Souza e pela enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospital (SCIH), Rosana Marcelino Braz. Cerca de 60 integrantes participaram da capacitação.

Na ocasião, foram abordados os temas SICH, hospitalidade, perfil nosológico, normas e regras hospitalares e fluxo de pacientes oncológicos. Os capacitados receberam cartilhas de orientação sobre diversos temas, entre eles, banho no leito, prevenção de quedas, manual do paciente traqueostomizado, manual de orientações de fisioterapia e manual de orientação aos idosos.

De acordo com Luciana Vargas, presidente do grupo, o objetivo da capacitação é executar um trabalho dentro das normas da entidade. “Vamos começar um trabalho de humanização na radioterapia, enfermaria oncológica e paliativo. Participamos de treinamentos para podermos exercer nosso trabalho com muita obediência e respeito às normas hospitalares. Agradecemos a Fundação Padre Albino por estar abrindo esse espaço para que possamos tratar o humano de cada paciente que estará cumprindo a dolorosa missão do tratamento do câncer. O paciente é o amor de alguém!”, destacou.

O Grupo Voluntários do Bem é formado por integrantes de Catanduva e região. Eles dedicam seu tempo para ajudar a transformar as vidas de pacientes e familiares em tratamento no Hospital do Câncer de Catanduva (HCC) e (HEC) através de atividades, como arrecadação de recursos, trabalho humanizado, entre outras atividades.

