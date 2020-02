Grupo Voluntários do Bem Promove Festa de Carnaval Para Pacientes do HCC

Na última quinta-feira, 20 de Fevereiro, o Grupo Voluntários do Bem levou alegria e muita folia aos pacientes do Hospital de Câncer de Catanduva. A ação foi resultado de uma parceria com o Grupo Nossa Wibe englobando o trabalho de Capacitação para Trabalho de Humanização com os pacientes.

“Foi uma sensação indescritível levar sorriso, alegria em um ambiente de dor, sofrimento, onde as pessoas estão desanimadas e foi nítido ver a mudança no semblante de cada uma durante a apresentação. Levamos alegria para todos os setores, a radioterapia, quimioterapia, enfermaria, os pacientes pediam para que nós entrássemos no quarto. Momentos como esses são únicos e nada paga o que nós sentimos ao realizar essa ação. Esse é só o começo de um trabalho que tomará grandes proporções”, comentou Luciana Vargas, Presidente do Grupo Voluntários do Bem.

O trabalho envolve a participação de 80 voluntários que diariamente fazem trabalhos de humanização em vários setores do Hospital. “Diariamente revezamos todos os dias das 7h às 17h na radioterapia, dois voluntários por dia visitam no paliativo e na enfermaria oncológica, dando apoio emocional, ouvindo os pacientes, os acompanhantes que muitas vezes sofrem mais do que os que estão em tratamento. O nosso grupo foi formado para humanizar, para que todos se sintam amados e cuidados. Quero parabenizar a equipe do HCC pelo atendimento prestado aos pacientes, durante esses quinze dias de trabalho nós só ouvimos elogios dos pacientes e acompanhantes de Catanduva e Região. Nós vemos pessoas que são tratadas pelo SUS, por plano ou de forma particular, com o mesmo tratamento, impecável! O HCC está realmente fantástico!”, ressaltou.

A presidente comentou ainda sobre a importância de ajudar o HCC. “Vale a pena ajudar o Hospital de Câncer de Catanduva, vale a pena fazer por algo por essa instituição, porque o que eles estão fazendo pela população é incrível!”, finalizou Luciana.

O Grupo Voluntários do Bem é formado por integrantes de Catanduva e região. Eles dedicam seu tempo para ajudar a transformar as vidas de pacientes e familiares em tratamento no Hospital do Câncer de Catanduva (HCC) e (HEC) através de atividades, como arrecadação de recursos, trabalho humanizado, entre outras atividades.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local