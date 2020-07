Grupo Sustenidos Fará Live Especial Em Comemoração Aos 30 Anos Do ECA

Em Celebração de 30 anos do ECA, o grupo Sustenidos fará uma live com intuito da Cultura, Direito, Proteção e Transformação social entre Anna Luiza Calixto, Alexandre Gil, Fábio Silvestre da Silva e João Victor Sandoval, com mediação de Fabiola Formicola.

O bate-papo será transmitido ao vivo, no Facebook da Sustenidos Organização Social de Cultura, no dia 13 de julho, às 15h, com acesso a todos(as). A data celebra os 30 anos de criação do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente.

“Será um diálogo sobre a importância da Cultura como Direito e estratégia de transformação social”, adianta Fabiola Formicola, gerente de desenvolvimento social da Sustenidos, organização responsável pela gestão do Projeto Guri no interior, litoral paulista e polos da Fundação CASA. Maior programa sociocultural brasileiro, o Projeto Guri é mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo.

Anna Luiza Calixto falará sobre os trinta anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069|1990) abordando a perspectiva da participação sócio política da sociedade civil articulada através dos movimentos sociais e do envolvimento do público infantojuvenil nos espaços de construção e proposição de políticas públicas voltadas para a proteção integral e a prioridade absoluta aos seus direitos. Serão trabalhadas as temáticas das violações de direitos que impactam a infância brasileira e os desafios impostos pela conjectura desafiadora do distanciamento social (isolamento com os próprios algozes e violências já invisibilizadas tornam-se ainda mais complexas e requerem a reinvenção urgente da rede de proteção). Ela irá apresentar o Projeto Os Cinco Passos de identificação e mapeamento de violências, com caráter lúdico, dialógico, informativo, orientador e preventivo. Ainda, a exposição abordará o uso da literatura infantil como ferramenta cultural para introduzir pautas de direitos humanos e como fio condutor no reconhecimento e identificação de violências. Página: https://www.facebook.com/Sustenidoscultura/.

