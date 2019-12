Grupo Raconto realiza hoje contação de histórias sobre crianças refugiadas

Neste domingo (15), será o último dia de narração de histórias baseadas em relatos reais de crianças em estado de refúgio e migração. A apresentação será realizada pelo grupo Raconto e é promovida pelo Sesc. O evento será às 16h, no espaço de brincar e é aberto a todo público. Serão narrados dois contos por encontro, acompanhados de interpretação em libras.

Narrativas de refúgio são contos inspirados em relatos obtidos durante as pesquisas do grupo e outros publicados em mídias independentes que auxiliam crianças nos países em situação de guerra. “São histórias de pessoas reais que poderiam ser contadas nos livros como de heróis e heroínas, mas não ouvimos falar por não estarmos preparados para ouvir. As histórias das crianças são sem dúvida de parar o coração”, conta Paula Aguiar, criadora do grupo. Essa última apresentação tem como título “Meu herói” retrata a história de dois irmãos que se veem em meio à guerra e decidem enfrentá-la juntos. Já “A piscina de Alepo” narra a trajetória de um grupo de meninos que escolhem olhar o melhor lado de toda a escuridão de um bombardeio.

O grupo Raconto surgiu com a ideia de contar histórias de pessoas e fatos reais. Idealizado como selo teatral de narração de histórias, não subestima a inteligência de seus espectadores e procura promover o aprendizado e o questionamento através de suas apresentações e histórias escolhidas; neste projeto, o grupo entrevistou diversos refugiados e imigrantes além de visitar instalações e entidades que auxiliam essas pessoas no Brasil.

Todas as narrações acompanham sonoplastia ao vivo original. Uma leitura brasileira das histórias, com a utilização de berimbau, cavaquinho e uma infinidade de sons percussivos, tocados de uma forma não convencional, propondo ao espectador uma verdadeira viagem e imersão sonora.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local