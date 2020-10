Grupo Papo de Samba Promove Hoje Live em Prol do Projeto Prateleira Solidária

Música boa e solidariedade. Este é o objetivo da live solidária que será realizada neste sábado, 03 de Outubro, pelo Grupo Papo de Samba em prol do Projeto Prateleira Solidária. O show também vai contar com a participação dos grupos: Nossa Vibe, Mistura Fina, Samba de 3 + 1 e Grupo Kilegal. O evento será transmitido às 17h, no canal do YouTube do Grupo Papo de Samba. Durante a apresentação serão arrecadados alimentos, brinquedos, roupas e calçados. As doações também poderão ser feitas em dinheiro, por meio de QRCode disponibilizado durante o show on-line. Os interessados também podem levar as doações na Rua Cubatão, 696, no bairro Jardim Alpino ou pelo telefone (17)99103-1926.

Idealizado por Andressa Andrade Miguel de Oliveira o Projeto Prateleira Solidária está ajudando muitas pessoas. Ela se sensibilizou com as pessoas que moram perto do bairro e resolveu montar uma prateleira para doações. O local bastante movimentado, até por ser de esquina passavam várias pessoas e carros e com isso ela também começou a pedir ajuda com a doação de alimentos para a prateleira.

A ideia de Andressa começou a tomar forma e assim ela começou a organizar melhor com o lema para as pessoas que iam retirar: Se você está precisando pode pegar, mas pegue o necessário para um ou dois dias. Pois muitas pessoas também estão precisando!

As pessoas interessadas em ajudar podem entrar em contato pelo Instagram e Facebook : @prateleirasolidariacatanduva. O projeto para as famílias carentes funciona toda a quinta feira, das 17h até às 19h, no endereço citado acima para as doações da live.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local