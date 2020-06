Grupo Os Bardoso Realizará Live Em Sua Rede Social No Domingo

Para quem estava com saudades do grupo Os Bardoso, eles acabaram de divulgar que fará uma apresentação no domingo (21), às 17h, em sua conta no Instagram. O grupo traz a boa e velha comedia do improviso para alegrar a noite de domingo em meios ao isolamento social.

O grupo catanduvense que apresentava em diversos lugares e muito conhecido está apostando nessa nova ferramenta que virou mania entre os artistas, a onda da internet. O canal dos Bardoso no INSTAGRAM é @osbardoso.

Segundo os comediantes essa é a primeira live e se tudo der certo muitas outras serão realizadas. “Muita gente que acompanha nossa trajetória e gosta do nosso trabalho estavam pedindo uma live, mas como tudo é muito novo nesse mundo digital precisou se organizar e ver como teríamos que preparar para que no dia tudo fosse bem certo, mas também se algo sair errado improvisamos, alias é o que melhor fazemos” conta Alex Neves.

A Cia. de Humor & Improviso Os BARDOSO, Deu Início aos Trabalhos Oficialmente e Publicamente no Dia 19 de fevereiro de 2011, foi fundada com o intuito de levar alegria a todos de uma forma diferenciada. Integrantes/Jogadores: Alex Neves, Igor de Mello, Lukas Dias e Lucas Paschoal.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

