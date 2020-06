Grupo ‘Juntos na Pandemia’ Recebe Doação Para Confecção de Cestas em Prol de Famílias

Os voluntários do Grupo ‘Juntos na Pandemia’ receberam na última quarta-feira, dia 17, a doação de duas toneladas de alimentos arrecadados pelo Posto de Combustíveis Auto 7 e também pela Corretora de Seguros Total Excellence. Ambas as empresas se mobilizaram para arrecadar mantimentos para os Juntos na Pandemia que realiza a distribuição de refeições para pessoas que foram impactadas negativamente pela pandemia do coronavírus.

A ação teve início no dia 25 de Março pelas empresas Shanti e Grupo BTO. Cerca de 86 famílias são atendidas e os voluntários distribuem 650 marmitas semanalmente, totalizando 2.600 marmitas por mês. O grupo atende diversos bairros de Catanduva, tais como: Eldorado, Nova Catanduva, Santa Rosa, Imperial. Está sendo arrecadados itens como arroz, feijão, sal, óleo, macarrão ou mesmo produtos perecíveis como frutas e verduras, além de fraldas geriátricas.

Os interessados em realizar a doação o ponto de coleta é na Shanti Café, localizado na Rua Teresina, 218 – Centro. De segunda à sexta-feira, das 9h às 17h e aos sábados, das 9h às 12h. Também através de depósito bancário na conta da Shanti Café no Banco Santander Agência 0003 | Conta Corrente 13007791-1 | CNPJ 27.389.910/0001-64.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

