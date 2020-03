Grupo Guilherme de Almeida Promove Sarau Virtual em Prevenção ao Covid-19

O grupo de poesia Guilherme de Almeida adotou uma iniciativa criativa para prosseguir com as apresentações culturais. Devido à pandemia do Covid-19 o grupo aderiu ao ‘Sarau Virtual’ onde serão divulgadas as atrações poéticas dos integrantes. O grupo tem como objetivo manter viva as poesias dos grandes poetas brasileiros e também em propagar as poesias de poetas de Catanduva e região.

“A iniciativa visa levar uma mensagem de conforto, alegria, esperança, através da poesia. O vídeo disponibilizado no canal do Youtube foi denominado como sarau virtual com a apresentação de vários poetas. Acreditamos que é através da cultura e educação que nós mudaremos o Brasil, principalmente em tempos de crise”, comentou Eduardo Benetti, presidente do grupo Guilherme de Almeida.

Para quem quiser acompanhar as atrações do grupo Guilherme de Almeida, basta acessar o canal no YouTube: Eduardo Benetti – Pensamento e Poesia.

Grupo

O Grupo de Poesias Guilherme de Almeida nasceu em 31 de maio de 1985, a partir da iniciativa do juiz Alcy Gigliotti e amigos, que tinham como hábito se reunir e discutir assuntos literários na Casa da Cultura – que funcionava no prédio da Sociedade Espanhola –. O patrono, Guilherme de Almeida, foi considerado o ‘príncipe dos poetas brasileiros’ em 1959. Guilherme e o irmão, Tácito de Almeida, organizaram a Semana da Arte Moderna de 22, além de ter criado uma conferência de difusão da poesia moderna, em 1925, a ‘Revelação do Brasil pela Poesia Moderna’.

Em 2007, o Grupo lançou um livro denominado ‘Magia das Palavras’, com participação de mais de 25 poetas e, aproximadamente, 70 poesias publicadas. Pelo grupo, já passaram vários presidentes, que sempre mantiveram o objetivo de manter o destaque literário e cultural da cidade.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

