Grupo Guilherme de Almeida Promove Homenagem On-Line ao Dia do Poeta

Nesta terça-feira, dia 20 de Outubro, é celebrado o Dia do Poeta. O objetivo desta data é incentivar a leitura, escrita e publicação de obras poéticas nacionais. Diante disso, o grupo de poesia Guilherme de Almeida vai promover uma homenagem on-line em alusão a data. O vídeo será disponibilizado no canal de YouTube Eduardo Benetti – Pensamento e Poesia.

O vídeo apresentando fala sobre a os 35 anos de existência do Grupo Guilherme de Almeida, que surgiu em 31 de Maio de 1985, a partir da iniciativa do juiz Alcy Gigliotti e amigos, que tinham como hábito se reunir e discutir assuntos literários na Casa da Cultura – que funcionava no prédio da Sociedade Espanhola –. O patrono, Guilherme de Almeida, foi considerado o ‘príncipe dos poetas brasileiros’ em 1959.

Guilherme e o irmão, Tácito de Almeida, organizaram a Semana da Arte Moderna de 22, além de ter criado uma conferência de difusão da poesia moderna, em 1925, a ‘Revelação do Brasil pela Poesia Moderna’. Em 2007, o Grupo lançou um livro denominado ‘Magia das Palavras’, com participação de mais de 25 poetas e, aproximadamente, 70 poesias publicadas. Pelo grupo, já passaram vários presidentes, que sempre mantiveram o objetivo de manter o destaque literário e cultural da cidade.

Sobre a data – O Dia Nacional do Poeta é comemorado a nível extraoficial, ou seja, não há uma lei que oficialize o 20 de outubro como Dia do Poeta no país. Mas, a data foi escolhida por uma razão bastante especial para os poetas brasileiros. No dia 20 de outubro de 1976, em São Paulo, surgia o Movimento Poético Nacional, na casa do jornalista, romancista, advogado e pintor brasileiro Paulo Menotti Del Picchia. A data homenageia e lembra este momento ímpar para os poetas do Brasil.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local