Grupo Escoteiro de Catanduva Participa de Caminhada Em Prol dos Animais

O Grupo Escoteiro de Catanduva em parceria com a ONG Anjos de Rua promoveram no último domingo, 01 de Março, uma ‘Caminhada do Bem’ em prol dos animais resgatados pela protetora Dona Cacilda, que atualmente, cuida de cerca de 50 animais entre gatos e cachorros. O evento foi realizado no Parque do Aeroporto.

“Essas atividades são muito importantes para os jovens porque desenvolve neles essa consciência social em ajudar o próximo, nesse caso ajudar aos animais”, destacou Fernando Varoto, Diretor de Escotismo.

Foram arrecadados mais de 140kg de ração. O intuito da ação foi arrecadar a maior quantidade de rações para alimentar os animais carentes da nossa cidade, além de estimular a prática de hábitos saudáveis, a interação dos pets e os seus donos.

Para quem deseja saber mais sobre o trabalho realizado pela Dona Cacilda, basta entrar em contato através do telefone (17)99751-1791. As doações também podem ser feitas no Espaço Bem Querer, localizado na Rua Sete de Setembro, 610 – Higienópolis.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local