Grupo é Preso Após Investigação de Associação Criminosa Por Lavagem de Dinheiro

Uma ação foi realizada por policiais civis após mais de um ano de investigações da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Novo Horizonte (SP). Segundo informações da Policia Civil quatro pessoas foram presas durante o cumprimento de mandados de prisão preventiva em Marapoama (SP), na quarta-feira (17).

Ainda de acordo com as informações da Polícia Civil, os presos são investigados pela relação com uma associação criminosa especializada em lavagem de dinheiro por meio de roubo, furto e receptação de máquinas agrícolas. Ainda segundo a polícia, além das prisões, duas caminhonetes, documentos, notas fiscais falsas e cheques foram apreendidos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local