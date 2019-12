Grupo de voluntárias realizaram pizza solidária em prol de animais de rua

No último sábado (7) um grupo de voluntárias promoveu a campanha “Pizza Solidária” uma ação em prol do resgate de animais que estão em situação de rua. Foram três deliciosos sabores: 3 queijos, presunto e queijo e calabresa. O local de retirada foi na Fatec e o valor da pizza foi R$25,00.

De acordo com Isabela Santos, uma das voluntárias, o valor arrecadado será para o custeio dos medicamentos, ração e pagamento das dívidas. “Ações como essa são importantes para atender as necessidades dos animais, além de servir a população em geral, tendo em vista que evita o abandono em uma quantidade inestimável, bem como, a proliferação de doenças, uma vez que, os animais abandonados sem o devido cuidado favorecem o surgimento de doenças graves que podem ser transmitidas para a população em geral. Além disto, se faz importante para orientar e ampliar os horizontes da população acerca de fundamentos legais e éticos que guiam a defesa dos animais. São inúmeras as histórias tristes de animais que sofrem maus tratos e abandono, quando na verdade deveriam receber amor e carinho. Um animal que vive nas ruas tem menos chances de sobreviver, eles sofrem, sentem fome, frio, ficam doentes e suas necessidades são inúmeras, como castração, que diminui o risco de doenças e contribui para a diminuição do crescimento populacional, vacinas, vermifugação, alimentação, bem como resgate de animais vítimas de maus tratos ou que estão doentes vagando pelas ruas de nossa cidade. Temos diversas ONG’s e voluntários que realizam o mesmo trabalho em nossa cidade, todas com grande presteza e imenso amor e carinho. No entanto, ainda carecemos de muita coisa, como um abrigo regular, mais voluntários, doações, entre outras necessidades básicas. Sem a ajuda de todos nosso trabalho se torna muito mais difícil. O nosso pedido é para que as pessoas contribuam para que esse trabalho prossiga”, destacou.

O grupo não possui a quantidade exata de animais que foram resgatados e ressalta a importância da ajuda de cada voluntário. “Não temos um valor exato, inúmeros animais já passaram pelas mãos de nossos voluntários, alguns foram vítimas de maus tratos, outros de abandono, ou, ainda os que são castrados e retornaram ao seu lar. O nosso trabalho depende de voluntários que fornecem lar temporário para os animais até que estes sejam adotados. Caso não tenha nenhum voluntário disponível, nós, fundadoras da FAC – Focinhos Amigos de Catanduva, que atualmente temos nossas casas lotadas de animais, nos disponibilizamos para acolher os animais necessitados e manter estes sob nossos cuidados a depender do grau de sua necessidade”, explicou.

A equipe é formada por três mulheres que antes de se unirem pela mesma causa, já realizavam trabalhos de maneira autônoma. “Nós acabamos nos conhecendo por conta da causa animal e por termos afinidades e ideias em comum. Então decidimos unir nossos esforços criando assim a FAC, que existe há cerca de dois anos. No entanto, todas nós começamos a realizar este trabalho desde quando nos tornamos capazes de tomar alguma atitude em prol desses seres tão amáveis, o que foi por volta do ano de 2014”, finalizou Isabela.

Para saber mais sobre a ONG e até mesmo realizar doações, basta entrar em contato através do telefone (17)99236-3947.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local