Grupo De Valorização Da Educação De Catanduva Lança “Festival PVE Online”

Trata-se de uma ação do grupo de mobilização pela educação, PVE Catanduva, que durante os encontros online abordaram várias vezes o tema cultura, acesso a arte, pertencimento, identidade e protagonismo jovem.

A partir daí tiveram a ideia de fazer um festival de artes online para promover o acesso e fomentar o público, já que após a pandemia a retomada das atividades artísticas será bastante difícil, tendo em vista que foi a primeira classe a parar suas atividades.

“Vamos fazer um festival de artes integradas que além de promover o acesso e fomentar o público, fará um encontro de artistas das cidades de Catanduva e São Paulo” explicou a coordenação do Festival.

Catanduva participa com o Grupo Cabrabão, Banda Lóttus, Grupo de Poesia Guilherme de Almeida, Atriz Jéssica Souza, Duda Landim, Núcleo Condão, Victor Soares, Quésia Neves e Priscila e Marcelinho Cassoni. Os convidados de São Paulo São a banda Manga com leite, André Mastro, Aita Altman e Samuel Lopes.

O festival será transmitido nos dias 25 e 26 de Setembro às 20h, pela página do Facebook do PVE Catanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local