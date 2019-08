Grupo De Poesia Guilherme De Almeida Traz Acordeon Para Sarau

O Grupo de Poesia Guilherme de Almeida estará realizando neste sábado (31), as declamações de poesias intituladas A “GOSTO” das 10h às 12 horas, na Estação Cultura. A novidade deste mês é que além do sarau também haverá apresentação de acordeon com o artista Caio “O jovem do acordeon” além das declamações de poesias. A entrada é franca. O evento conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura.

“Os nossos encontros além de serem culturais são muito divertidos. A cada mês procuramos trazer novidades e neste mês porque não brincar com o próprio nome do mês “agosto” teremos um artista com um instrumento bem diferente que é o acordeon. Venham todos participar conosco de mais uma edição com muita poesia e diversão, um evento para toda família”, convida Álvaro Jara, diretor de comunicação do grupo.

Durante o evento tem também o espaço “microfone aberto” para os interessados em participar em declamar suas poesias e soltar a criatividade.

“Quem quiser poderá cantar, dançar, fazer uma declamação, enfim, o espaço é aberto para a arte e criatividade, convido a todos e aos jovens para participar dessa nossa atividade” ressalta Jara.

Os encontros tem como objetivo manter viva as poesias dos grandes poetas brasileiros e também em propagar as poesias de poetas de Catanduva e região. O Grupo de Poesia Guilherme de Almeida está em Catanduva há 34 anos. O intuito é de não deixar morrer a literatura brasileira e as poesias dos catanduvenses.

Para entrar em contato com o Grupo de Poesia Guilherme de Almeida basta acessar o facebook “Grupo de Poesia Guilherme de Almeida” ou entrar em contato pelos telefones (17) 99612-6439.

Ariane Pio

Da Reportagem Local