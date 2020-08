Grupo De Poesia Guilherme Almeida Faz Poemas Para Dia Dos Pais

O dia dos pais foi comemorado no último domingo (09) e o grupo de poesia Guilherme Almeida realizou por meio da rede social homenagem aos homens que tem a paternidade como amor e responsabilidade na família.

Por isso, os poemas foram feitos lembrando dessa figura e dando um carinho a mais nesse momento em que todos vivem que é isolamento social principalmente do distanciamento e ausência de eventos e confraternizações.

Para conferir os poemas, basta acessar o facebook https://www.facebook.com/grupodepoesiaguilhermedealmeida ou no YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCo8ys-deAmzpMNicSlMNe4A.

O Grupo de Poesia Guilherme de Almeida, apoiado pela Secretaria Municipal de Cultura, completou no último dia 31 de maio mais um aniversário. A união entre os poetas de Catanduva celebra 35 anos de existência.

O responsável pela comunicação, Álvaro Jara, define o Guilherme de Almeida como o alicerce cultural da cidade, onde há 35 anos se reúnem e compõem reflexões e poesias e ao mesmo tempo as declamam em partes da cidade, para que diferentes públicos apreciem a magia e a pureza de toda arte.

Os integrantes são formados por profissionais liberais que reservam parte do seu tempo para ensaiar e divulgar a cultura por onde passam. As reuniões são sempre realizadas na estação Cultura aos sábados, pela manhã, mas em virtude da pandemia do coronavirus as declamações e eventos proporcionados pelo grupo tiveram que ser cancelados.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook