Grupo de Poesia Guilherme Almeida De Catanduva Faz Homenagem Ao Dia Da Bandeira

O Dia da Bandeira, comemorado anualmente no dia 19 de novembro, é uma homenagem à bandeira brasileira, que foi criada logo após a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Assim, o Dia da Bandeira passou a ser comemorado somente após a Proclamação da República. Como a nova bandeira brasileira foi apresentada no dia 19 de novembro de 1889, essa data foi escolhida como o Dia da Bandeira. E o grupo de poesia Guilherme de Almeida de Catanduva fez uma homenagem com poemas para a data e lembrando a importância da nossa bandeira e suas cores. O secretário de comunicação, Álvaro Jara lembrou que as cores distingue cada parte do nosso pais e nos faz refletir sobre as cores primarias e também sobre a natureza rica do Brasil. Nesse momento, o grupo ainda está recitando e fazendo seus eventos online e pelos vídeos do YouTube e convidam a todos para seguir sua página no FACEBOOK com divulgações de poemas dos membros https://www.facebook.com/grupodepoesiaguilhermedealmeida .

Os integrantes são formados por profissionais liberais que reservam parte do seu tempo para ensaiar e divulgar a cultura por onde passam. As reuniões são sempre realizadas na estação Cultura aos sábados, pela manhã, mas em virtude da pandemia do coronavirus as declamações e eventos proporcionados pelo grupo tiveram que ser cancelados.

Ariane Pio

Da Reportagem Local