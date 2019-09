Grupo De Pesquisa Da UNIFIPA Terá Artigo Publicado Em Revista Internacional

O Grupo de pesquisa da UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino, que é coordenado pela professora Ana Paula Girol, pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, teve um artigo aceito para publicação em revista internacional e trabalhos apresentados em congressos nos meses de agosto e setembro. Esse é um dos resultados parciais de trabalhos de iniciação científica dos cursos de Biomedicina e Medicina, bem como projetos de mestrado e doutorado desenvolvidos na instituição.

Os docentes da instituição diretamente envolvidos são Ana Paula Girol, Andréia de Haro Moremo, Lucas Possebon e Sara de Souza Costa, e as técnicas Helena Ribeiro Souza, Melina Mizusaki Iyomasa-Pilon, Jéssica Messias da Silva e Ariane Harumi Yoshikawa. “A infraestrutura da nossa instituição tem permitido o desenvolvimento de pesquisas complexas, com resultados interessantes e que têm recebido reconhecimento em eventos científicos”, ressaltou a professora.

A revista internacional em questão é a ‘Pathology – Research and Practice’, volume 215, de outubro de 2019, que aceitou para publicação o artigo ‘Modulation of the endogenous Annexin A1 in a cigarette smoke cessation model: Potential therapeutic target in reversing the damage caused by smoking?’, resultado de trabalho de iniciação científica do curso de Medicina, autoria de Isabella de Souza Lima Lebron. Ligia Furlan da Silva, Julia Tagliaferri Paletta, Rafael André da Silva, Monielle Sant’Ana, Sara de Souza Costa, Melina Mizusaki Iyomasa-Pilon, Helena Ribeiro Souza, Lucas Possebon e Ana Paula Girol.

Da Reportagem Local