Grupo De Jovens da Paróquia São José Faz Louvores em Frente ao Hospital Unimed

Na última quinta-feira (20), o grupo de jovem “Obra Nova”, da Paróquia São José, de Catanduva, se reuniu em frente ao Hospital Unimed São Domingos (HUSD) para orar pelos pacientes internados e pelos profissionais da área da saúde que atuam na unidade.

O grupo rezou um terço, fez pregações e entoou louvores. “Nosso objetivo é oferecer consolo às pessoas e rezar para que Deus tenha misericórdia dos pacientes e interceda pelas famílias e profissionais neste momento tão difícil da pandemia”, disse o coordenador do grupo, Matheus Henrique Merlo Seminatti. Com isso, as igrejas de Catanduva mostram que a solidariedade pela fé e as mensagens de conforto e esperança para as pessoas que estão hospitalizadas servem de apoio e dizer que tem muita gente aqui fora preocupada com a situação e também uma forma de amor e carinho.

Ariane Pio

Da Reportagem Local