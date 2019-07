Grupo De Funcionários Fazem Campanha Para Arrecadar Alimentos

Em decorrência da falta de dinheiro, famílias inteiras — inclusive as crianças e os adolescentes não tem o que comer por isso, os funcionários públicos da Prefeitura de Catanduva montaram um grupo para arrecadar alimentos e formar cestas e assim distribuir para pessoas carentes.

Segundo Kênio, um dos representantes do grupo, um amigo que tem um estabelecimento comercial no centro da cidade doou o ponto para coleta dos alimentos e acredita que por ser no centro fica muito mais fácil o acesso a doação. “ Depois de arrecadado, campanha vai até o fim do mês de agosto, estaremos vendo quais as famílias mais carentes e estaremos indo até elas para fazer a doação e também tivemos a ideia de fazer já pro começo do mês porque muitos funcionários e pessoas que queriam colaborar fazem suas compra do mês e acabam pegando um kilo de alimento a mais para nos ajudar” finaliza o representante.

São 3,4 milhões de brasileiros e brasileiras que convivem, todos os dias, com a fome. São registros apresentados pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

Só que os mesmos dados, colhidos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2013, também dizem que mais de 22% de lares brasileiros passam por privações de alimentos.

O Brasil desperdiça cerca de 40 mil toneladas de alimentos por dia, conforme a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Os desperdícios ocorrem principalmente pelo comportamento de vendedores e consumidores, no descarte de alimentos que, por motivo ou outro, estão “fora do padrão”.

Por outro lado, a FAO credita que foram salvas 190 mil toneladas de alimentos em 2013 na América Latina. Quanto maior a consciência coletiva da importância da doação, do não-desperdício e da qualidade da conservação dos itens, mais facilitado será o acesso da população de baixa renda aos alimentos.

Um almoço, um prato de comida e até mesmo um lanche no final de tarde é um tesouro precioso para quem não tem o que comer. Nós convivemos muito próximo da fome, e às vezes nem temos noção do quanto ela faz mal para o nosso país.

Quem quiser ajudar com a campanha pode se dirigir a NutriEsportes que fica na Rua Recife com a Rio Claro, no centro de Catanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local