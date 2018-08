Grupo de Dança ‘100 Fronteiras’ Garante 3º Lugar no Festival de Dança Livre 2018

O grupo de dança “100 Fronteiras”, representado pela coordenadoria de inclusão social de Catanduva, garantiu o terceiro lugar no Festival de Dança Livre, realizado pela Seth Assessoria durante a Festa do Peão de Barretos. O grupo concorreu com 32 apresentações de companhias de dança de 19 cidades do país. A informação foi divulgada pela Prefeitura Municipal.

Com a coreografia do musical “A Bela e a Fera”, o grupo garantiu prêmios. “Chovia muito no momento da apresentação realizada em espaço aberto no Parque do Peão. Mas nada tirou o brilho da performance, que teve duração de aproximadamente quatro minutos. Ao final, os dançarinos foram bastante aplaudidos pelo público, mostrando que não há limites para o corpo humano”, afirmou a Prefeitura por meio da assessoria de comunicação.

Ao toda, a companhia possui 10 integrantes, a maioria com algum tipo de deficiência, física ou intelectual: Wagner Vanni, Antônio Sobrinho, Wederson, Wagner Lima, Aparecida Sevilha, Deise Siqueira, Mana Ferrari, Ana Paula, Lúcia Helena e Adenir Guartieri. A coreografia foi produzida pela professora Pâmella Soffiatti. Ainda de acordo com a Prefeitura, o grupo é o único do gênero na cidade que recebe benefícios do setor. O trabalho foca a autonomia das pessoas com deficiência para que possam explorar suas habilidades por meio da dança.

“A premiação é resultado da dedicação dos componentes do grupo. Para participar da competição, eles treinaram pelo menos duas vezes por semana”, ressaltou o órgão.

