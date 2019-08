Grupo De Corrida Da Unimed Catanduva Realiza Simulado De 21 Km

O grupo de corrida da Unimed Catanduva, que é formado por beneficiários e colaboradores da operadora, prometem encarar mais um desafio de atletismo: uma corrida de 21 quilômetros. Para isso, foi programado e será realizado um ‘Simuladão’ para a prova, a fim de avaliar as condições individuais de cada um para a atividade. A atividade física está prevista para ocorrer mês que vem, no dia 21 de setembro.

“No momento, os atletas da Unimed montam o percurso da corrida – que deverá contar com trechos de rua e trilha e muitas subidas. Além disso, cada integrante do grupo passará pela nutricionista, que montará cardápio individual de acordo com as necessidades de cada corredor”, diz a informação oficial divulgada pela Unimed Catanduva.

O percurso que será realizado pelos atletas irá contar com um carro de apoio e hidratação a cada dois quilômetros do trecho percorrido. “Nossos atletas são motivados pela superação: a força de vontade em vencer seus limites. Porém, tudo é feito com muita responsabilidade e cuidado”, ressaltou a educadora física da Medicina Preventiva, Cíntia Marques Leal.

Conquista

O grupo de corrida da Unimed conquistou, em junho deste ano, seis pódios na 2ª Trail Run Life Sports. O evento foi na própria Cidade Feitiço e, no total, 15 competidores representaram a cooperativa.

Sendo formado por 25 integrantes, o grupo de corrida faz parte da Medicina Preventiva e tem como objetivo principal a busca pela qualidade de vida com a prática de atividade física regular. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3531-3140.

Da Reportagem Local