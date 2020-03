Grupo de Capoeira Vai Promover Apresentação em Asilo

Levando muita alegria e gingado a Associação Cultural Filhos da Lua vai realizar no próximo sábado, dia 14 de Março, às 14h, uma roda de capoeira no Lar dos Velhinhos de Pindorama.

A apresentação contará com canto tradicional da roda, além de alguns movimentos como ginga, cocorinha, macaco, rasteira e estrelinha.

“A associação com seu grupo de capoeira, preza pela boa visão e interação da comunidade com essa arte e cultura propriamente dita brasileira e que carrega nossa história e nossas raízes com seu canto e musicalidade”, comentou Juliana Rosa, voluntária da Associação.

Além de levar a difusão da cultura brasileira através da capoeira, a ação possui como objetivo mostrar que a modalidade é um forte instrumento de integração social.

“A apresentação tem o intuito de levar alegria, entretenimento, movimento e participação não só para os idosos, mas também educar os nossos alunos, nessa troca de experiência, do olhar amoroso e respeito à história dos que viveram mais do que eles e tem muito pra ensinar. Nossa roda de capoeira será linda, com crianças à partir de 6 anos até os moradores mais idosos do lar”,

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local