Grupo Condão Leva Contação De Histórias No Último Dia Da Feira Do Livro Espírita

A 38º Feira do Livro Espírita se encerra nesse final de semana com uma programação especial para crianças, jovens e adultos. As atividades começam às 15h com apresentação teatral da Cia Ciscos da Arte, com a peça “O essencial é invisível aos olhos”, que promete levar reflexão sobre os relacionamentos familiares com muito bom humor ao público que comparecer ao evento. Em seguida, o Grupo Condão fará a Contação de Histórias para o público infantil, seguido de oficina de Pintura Facial.

“Durante todo o período da Feira foram distribuídos vales para retirada gratuita de Kits de Leitura Infantil. Envolvemos mais de vinte e cinco casas espíritas de Catanduva e região, juntamente com as equipes de evangelização infantil, onde foi feita a distribuição dos vales e nessa tarde de sábado será o dia da retirada desses brindes”, informa Thais Soares, coordenadora da Feira.

“Serão diversas atrações culturais que propõem reflexões, aguçam a imaginação das crianças e incentivam o hábito da boa leitura”, explica Thais.

“Encerraremos o dia com a presença do escritor catanduvense Cléber Galhardi”, emenda Thaís. “O Cléber é dirigente espírita, autor de livros infantojuvenis de sucesso, palestrante e virá até a Feira para autografar seus livros e interagir com os pequenos leitores”, esclarece.

Serviço

A 38º Feira do Livro Espírita acontece no Proença Supermercados. Sábado, 21, das 8h00 às 20h00. Domingo, 22, das 8h00 às 13h00.

Ariane Pio

Da Reportagem Local