Grupo Cabrabão Visita Escolas e Fala Sobre Importância de Doação de Agasalhos

Ogrupo Cabrabão está visitando escolas para falar sobre a importância da doação de agasalhos. Além dos mais de 100 pontos de coleta espalhados na cidade, a “Kombi Filomena” também recebe roupas e cobertores. Uma iniciativa que também faz com que desde pequenas, as crianças tenham o hábito de ajudar o próximo.

“Nós, do grupo Cabrabão, também estamos na Campanha do Agasalho 2018. Durante a semana estamos fazendo um trabalho voluntário visitando as escolas para falar da importância das doações”, contaram os representantes.

A atração segue até o fim da campanha previsto para segunda-feira (25). Para falar com as crianças, a apresentação conta com os atores Rafael Back e Carol Oliveira.

O material que traz o símbolo da campanha pode ser encontrado em prédios públicos e privados. É só escolher o mais próximo da sua casa ou trabalho e colaborar com a iniciativa. O objetivo, que é o de despertar o espírito de solidariedade entre as pessoas tem surtido efeito. Foram mais de mil peças encaminhadas, incluindo as de empresas, associações, entidades, instituições, igrejas e organizações da sociedade civil. “Os colaboradores planejam de forma independente suas estratégias, coordenam ações e postos de arrecadação para conseguir o maior número de peças de vestuário, cobertores, calçados e agasalhos”, explicou a presidente do órgão, Marta Maria do Espírito Santo Lopes no lançamento da campanha.

O material arrecadado será doado às famílias carentes do munícipio que poderão aguardar a chegada do inverno devidamente agasalhadas. Além disso, peças serão encaminhadas a Casa do Migrante, Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e unidades de saúde. A lista completa dos pontos está no site da Prefeitura (www.catanduva.sp.gov.br).

Cíntia Souza

Da Reportagem Local