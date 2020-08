Grupo Cabrabão Realiza Importante Participação No Projeto Regionalidades

Grupo Cabrabão é conhecido por oferecer acesso gratuito a música, arte e a cultura, o grupo já tem mais de dois anos de existência. Para o fundador do grupo, Rafael Back, o objetivo do grupo é preservar a cultura popular como a literatura de cordel.

Sempre ativos e mesmo com pandemia onde as atividades presenciais em teatros, centros de convenções, teatro no bosque, entre outros estão suspensos, o grupo está sempre inovando e buscando passar seu conteúdo cultural desta vez a parceria é com o Projeto Regionalidades do Sesc Catanduva que já está trazendo desde dia terça-feira (04) a tradicional cultura popular.

Em entrevista com Rafael Back, ator e diretor do Grupo Cabrabão. “A atividade dentro do Regionalidades tem uma importância enorme por se tratar da principal ação na cidade de Catanduva em torno da Cultura Popular que é nossa principal bandeira e matéria prima. Para esse ano preparamos um material voltado para que pais e filhos possam assistir juntos e colocarem a mão na massa fazendo o que o vídeo propõe”. A participação do Grupo Cabrabão vai até dia 25 de agosto, sempre as terças feiras às 18h.

O Regionalidades é um projeto do Sesc Catanduva, cuja ideia central é valorizar a cultura regional e sua divulgação, por meio de linguagens culturais como a música e a literatura de cordel, disponibilizadas gratuitamente ao público através das redes sociais, facebook e youtube.

Todos os integrantes do grupo Cabrabão – o Rafa, o Vine, a Maju e a Aline – diretamente de suas casas, contam histórias em cordel e cantam músicas de composição próprias que foram inspiradas nas culturas das regiões Sudeste, Nordeste, Centro Oeste, Norte e Sul do Brasil.

Canais para quem quiser acompanhar: facebook.com/sescspcatanduva e youtube.com/sesccatanduva.

