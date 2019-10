Grupo Cabrabão E III Flic De Catiguá Incentivam A Leitura Com Música E Arte

Hoje (12) é dia do incentivo a leitura e nada melhor que uma feira de livros e um grupo de músicos voltados para apresentações com embasamento literário, assim é o Grupo Cababrão. Nesta semana em Catiguá aconteceu o III Flic, Feira Literária.

O Dia Nacional da Leitura é comemorado em 12 de outubro. O objetivo desta data é incentivar a prática da leitura entre jovens e adultos. A leitura é essencial para a formação do senso crítico, estimulando a criatividade, imaginação e enriquecendo o vocabulário dos leitores. A data foi instituída através da Lei nº 11.899, de 8 de janeiro de 2009, que também prevê a celebração da Semana Nacional da Leitura e da Literatura no Brasil.

A III FLIC, Feira Literária de Catiguá terminou na quinta-feira (10) com a presença de Raul Marques, escritor, jornalista e pesquisador. Raul é conhecido também por suas obras literárias infantis, palestrou sobre a vida de um escritor, onde abordou sua rotina como contador de histórias. O último dia da feira teve ainda a apresentação do Balé dos alunos da EMEF Escola Serafim Sanches que sempre, em toda apresentação surpreendem pela coreografia e dedicação. O Grupo “Cabrabão” de Catanduva esteve na noite de quarta-feira (09) se apresentando juntamente com o também escritor José João de Catanduva, foram incríveis momentos de trocas de experiências.

Segundo Rafael Back, do grupo Cabrabão há alguns anos ele vem direcionando os trabalhos para o incentivo à leitura em suas mais variadas formas de expressão, sempre promovendo um encontro com autores e universos literários. “Acredito que nós, artistas e professores somos os principais responsáveis por essa tarefa e devemos cada vez mais apresentar os livros com o uma fonte de diversão, assim como apresentamos os brinquedos, tabletes e celulares. Tenho apostado em participar de feiras literárias como o Flid em Catiguá e o Scuta em Tabapuã. Por aqui realizamos o Flid que já está indo pra 4° edição” finaliza Rafael.

