Grupo Bonde Solidário Arrecada Fraldas Geriátricas para o Recanto Nosso Lar

Intitulada como “Campanha: Um Gesto de Carinho” o grupo Bonde Solidário está arrecadando fraldas geriátricas para os idosos atendidos pela Associação Beneficente Recanto Nosso Lar. A arrecadação será até hoje, dia 03 de Abril.

O grupo conta com a participação de 11 voluntários e tem como objetivo ajudar instituições sem fins lucrativos.

Atualmente o Recanto Nosso Lar está atendendo cerca de 40 senhoras idosas portadoras do Mal de Alzheimer. Além disso, a entidade oferece atendimento nutricional, fisioterápico, fonoaudiólogo e enfermeiras técnicas e auxiliares 24 horas por dia.

Os voluntários quem quiserem participar da campanha basta entrar em contato através do telefone (17) 99662-1849.

Os integrantes do grupo buscam as doações nas residências. Para conhecer o trabalho realizado no Recanto ou fazer doações o interessado deve entrar em contato pelo (17) 3522-2265. A Associação fica localizada na Rua Teresina, 1106 – Vila Santo Antônio.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

