Grupo ‘Amigas Do Peso’, De Marapoama, Ampliam Atividades E Conquistam Resultados

No município de Marapoama, o emagrecimento realizado de forma saudável possui um aliado. Trata-se do Grupo Amigos do Peso, que recebe os interessados as terças-feiras, às 08h30 horas, e às sextas-feiras, a partir das 09h15. As atividades do grupo voltaram a acontecer há pouco mais de quatro meses.

Esse grupo, que funciona através do NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família e ainda conta com o acompanhamento de nutricionistas, farmacêuticas e psicóloga, está com cada vez mais atividades que prometem melhorar a qualidade de vida das participantes. “O projeto ‘Amigas de Peso’ surgiu para inovar, motivar e tornar mais dinâmica a reeducação alimentar”, explicou a coordenadora Municipal de Saúde, Vanessa Meneguesso, ao destacar que os participantes vão na primeira consulta, são entrevistados, avaliados, colocados em um grupo de três a cinco pessoas, calculado o peso total do grupo e gerado um meta para ser cumprida. “O objetivo é criar uma disputa sadia entre os grupos”.

Vanessa ressaltou, ainda, que o cardápio é individualizado com a rotina e prática de atividade físicas: “o objetivo é reeducar cada uma das participantes. Cada um tem um plano alimentar tranquilo, visando ao emagrecimento efetivo e à autonomia alimentar depois da ‘alta nutricional’, gostar do que está fazendo para manter em um momento posterior”, conclui

Da Reportagem Local