Grupo 100 Fronteiras Recebe Premiação de R$ 5 mil no 3º Festival Nacional de Dança Livre

O Grupo de Dança 100 Fronteiras, da Coordenadoria de Inclusão Social, recebeu premiação de R$ 5 mil pela conquista do primeiro lugar no 3º Festival Nacional de Dança Livre, realizado em Barretos, no ano passado. No dia da apresentação, os participantes ganharam o troféu, já o valor em dinheiro seria revertido em uma estadia no litoral paulista, mas acabou inviável, devido à atual condição de pandemia.

A quantia foi dividida em partes iguais entre os 10 integrantes. A entrega foi feita esta semana pela equipe da Inclusão Social, que teve a oportunidade de reencontrar os alunos – já que as atividades e ensaios estão temporariamente suspensos. No contato entre eles foram seguidas as normas de segurança contra o coronavírus.

Catanduva levou a melhor entre 37 danças, de 34 municípios, que representaram três estados. Na oportunidade, eles apresentaram a coreografia intitulada “Transfiguração”, ao som de Tocando em Frente, música de Almir Sater. A produção remeteu ao passado, contando a história de como as situações aconteciam na roça e na vida das pessoas que trabalhavam na zona rural. O Grupo de Dança 100 Fronteiras é dirigido pela professora Pamella Soffiatti, autora da coreografia e, no dia da apresentação em Barretos teve por auxiliares Pedro Henrique Côrrea, Odácio Vieira de Souza Júnior e Max Cruz..

