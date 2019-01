Grêmio Recontrata Eliu Lemos Para o Campeonato Paulista Sub 23

O Grêmio Catanduvense recontratou o jogador Eliu dos Santos Lemos Júnior, 22 anos, para o Campeonato Paulista Sub 23 – segunda divisão. A indicação foi realizada pelo técnico Sérgio Caetano. A nova temporada de contratações leva como proposta repetir o feito de 2006 quando o time conseguiu acesso ao Campeonato Paulista da Série A-3.

O atleta Eliu comenta que aceitou o novo desafio porque tem respeito e admiração pelo novo treinador e ao preparador físico do clube. “Aceitei mais uma vez voltar a Catanduva, onde fui bem recebido por todos e tudo que foi prometido pra mim em 2018 foi cumprido, ainda fiz muitas amizades e tenho muito respeito e consideração com o treinador Sérgio Caetano e o preparador físico Ivan Canela”, comenta Eliu.

A apresentação oficial do técnico e de toda a equipe do time profissional está marcada para o dia 14 de janeiro. O novo técnico foi contratado no final de dezembro de 2018 e já era nome conhecido da torcida do Bruxo. Novos nomes devem surgir, assim como nomes conhecidos nos quais o comandante não nega que irá trazer com ele.

Em entrevista para O Regional, o técnico afirmou que está contente de retornar a Catanduva e satisfeito que a diretoria da equipe entendeu o projeto para o clube. “Tivemos uma reunião com a diretoria, eles entenderam nossos projetos e vamos colocar em prática. Pesou para o meu retorno à proximidade com os familiares e tenho muitos amigos que mantive contato durante todos esses anos que passei longe”, informa Caetano.

O técnico atuava anteriormente no Paulista de Jundiaí. Deixou a equipe em outubro. Caetano chegou ao Galo em 2017, tentou evitar o rebaixamento do time para a Segundona, mas não deu certo. Em 2018, participou da montagem da equipe, o time chegou à terceira fase, mas também não foi possível obter o acesso. No mata-mata, o Paulista comandado pelo novo técnico do Grêmio, perdeu por 2 a 1 para o Primavera quando precisava somente de um empate. Mas a torcida de Catanduva deve se lembrar que o técnico também ajudou o Bruxo. Primeiro com acesso a A3 e depois no ano seguinte no acesso a A2.

Também subiu com o Anápolis-GO para a elite do futebol goiano em 2002. Outros clubes paulistas em que dirigiu foram: Vocem/Assis, Batatais, Assisense, Hortolândia, XV de Piracicaba, Votoraty.

Caetano prefere manter sigilo sobre os possíveis nomes que devem ser contratados em 2019. “Sabe, né? No futebol tudo muda. Então vamos esperar a apresentação oficial, assim que estiver tudo definido”, constata.

Em 2018, o Grêmio Catanduvense terminou o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, na lanterna.

Karla Sibro

Da Reportagem Local