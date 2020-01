Grêmio Novorizontino Vai a Diadema Para a 2ª Rodada

Depois de estrear em casa e com vitória, no Campeonato Paulista, os jogadores do Tigre se preparam para a segunda rodada da competição. Na manhã desta sexta-feira (24), eles fizeram o último treino antes da partida contra o Água Santa, que será disputada hoje, às 15h, no Estádio Distrital Inamar, em Diadema.

O técnico Roberto Fonseca falou sobre a expectativa para o próximo jogo. “Sempre um jogo fora de casa é novamente uma estreia, e nós sabemos que eles têm uma equipe experiente, sabemos a dificuldade que vamos encontrar. E temos que nos preparar, sempre pensando em trazer pontos para a casa”.

A equipe estreou no Campeonato Paulista no último dia 23. O placar final foi de 2 a 0 em cima do Oeste. O primeiro gol foi marcado pelo meia Higor Leite, no fim do primeiro tempo. Já na segunda etapa, o atacante Capixaba saiu do banco para aumentar o placar. “Fizemos uma grande partida tática, foi um resultado importante na nossa estreia. Eu sempre prefiro o primeiro jogo fora de casa, mas começar o Paulistão dentro de casa com essa vitória, não poderia ter sido melhor”.

Da Reportagem Local