Grêmio Novorizontino se Prepara Para Competição em Minas Gerais

Esse ano, em sua 34ª edição, 40 clubes brasileiros participam da competição em busca do troféu de campeão. Durante a primeira fase da disputa, Uberaba, Nova Serrana, Belo Horizonte e região metropolitana serão os palcos dos primeiros confrontos.

Após uma bela campanha durante a competição do ano passado, quando chegou a enfrentar o Flamengo nas oitavas de final, o Tigre retorna à competição desse ano junto com os maiores clubes do Brasil. A equipe está no Grupo H, ao lado do Botafogo-RJ, Internacional-RS e Villa Nova.

O técnico da equipe sub-17, Mário Henrique, está feliz com a nova oportunidade para a equipe: “Sou muito grato por poder estar à frente do comando de nossa equipe em mais uma Taça BH. Um campeonato muito importante, onde nossa participação nos mostra que temos feito um trabalho de reconhecimento e confiança. Temos trabalhado bastante para que possamos ter um bom desempenho. Acumulamos uma certa bagagem desde nossa última participação, com todos os outros campeonatos em que nossa equipe vem participando. Seguimos com fé em Deus. E esperamos que as coisas venham a acontecer positivamente, sem deixar a humildade de lado”.

O coordenador das categorias de base do Novorizontino, Marildo Ferreira de Campos, falou sobre a oportunidade de disputar a competição: “Trata-se de um campeonato rápido e muito forte, onde conseguimos medir o nosso nível no cenário de formação com todas as grandes equipes do Brasil. Para nossos atletas, também é uma oportunidade de estarem sendo vistos por todos os grandes clubes do Brasil, além de clubes do exterior. Regionalmente, somos muito fortes competitivamente, e apesar do nosso bom desempenho no Paulista, precisamos considerar que todos os outros estados participantes, também estão em estado de competição, por isso, vemos que será bem competido. O ano passado nos serviu de experiência, era tudo novidade e tivemos jogos equilibrados contra grandes equipes. Esse ano, novamente, o bom desempenho dos nossos atletas é o nosso foco”, finalizou.

A estreia Novorizontino está marcada para o dia 17/07 (terça-feira), às 15h, contra o Internacional-RS. No dia 19/07 (quinta-feira), a equipe entrará em campo novamente às 15 horas para enfrentar o Villa Nova. No dia 21/07 (sábado), também às 15h, encerrando a primeira fase, o Tigre enfrentará o Botafogo-RJ. Os jogos vão acontecer no Estádio Municipal Castor Cifuentes, na cidade de Nova Lima-MG.

Da reportagem Local