Grêmio Catanduvense Divulga Dois Novos Reforços Para 2019

O Grêmio Catanduvense, em busca de um possível acesso ao Campeonato Paulista A3 em 2020, tem buscado reforçar a equipe. Nesta semana dois novos nomes foram divulgados.

Trata-se de um atacante e um zagueiro. O primeiro anunciado pelo Bruxo foi Jefferson Garcia, de 22 anos. Atacante com passagens por equipes como Velo Clube, Rio Claro, Goiás, Tupi de Minas Gerais e Barra em Santa Catarina. Garcia participou de reunião com o presidente do Catanduvense na última segunda-feira. Na ocasião se demonstrou confiante em defender as cores azul e branco da camisa.

Conhecido como Jé, terá como companheiro de equipe o zagueiro Luciano, também confirmado para a temporada. Luciano Souza de Jesus, de 22 anos, prata da casa , joga como zagueiro mais também atua como volante e lateral direito. Conhecido pelos torcedores, ele quer brilhar no campeonato Paulista da Série B neste ano. É mais um a integrar a Equipe do Bruxo para o ano de 2019. Seu nome foi confirmado na terça-feira, pelo presidente do Grêmio Catanduvense, Alemão.

O jogador afirmou estar muito feliz em retornar para o time da Cidade Feitiço.

O número de contratações ainda deve subir. Em entrevista para O Regional, o técnico Sérgio Caetano afirmou que vai em busca de novos jogadores e recomendar também aqueles que o acompanham durante suas passagens pelas equipes.

A apresentação oficial de toda a comissão técnica, jogadores e divulgação sobre como pretendem disputar a Segundona neste ano, será no dia 14 de janeiro.

Karla Konda

Da Reportagem Local