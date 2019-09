Grêmio Catanduvense Anuncia Desistência do Campeonato Paulista da Série B

O Grêmio Catanduvense de Futebol anunciou ontem por meio de nota a desistência de participação do Campeonato Paulista da Série B.

A diretoria afirmou que a decisão foi tomada por falta de aporte financeiro e, principalmente por falta de comprometimento de alguns jogadores. “A diretoria que sempre esteve com muito afinco, tentando de todas as formas manter a equipe na competição, sempre tentando o apoio de alguns empresários abnegados que sempre acreditaram no Grêmio e nesta diretoria e queremos deixar claro que estamos com um sentimento de tristeza profunda por tomar essa decisão”, consta.

A diretoria pede desculpa aos torcedores. “Pedimos nossas sinceras desculpas ao nosso bem maior, que são os torcedores que sempre apoiaram o Grêmio Catanduvense, nas alegrias e nas tristezas”.

O Grêmio Catanduvense ainda complementou. “Embora entendemos que muitos atletas estavam comprometidos com essa agremiação, alguns atletas mal intencionados sangraram a agremiação com falta de comprometimento, de respeito com a camisa e com a história do Grêmio. Sem mais para o momento, esperamos que dias melhores estejam a frente para o Grêmio Catanduvense”, finaliza a diretoria.

Alguns jogadores do Grêmio, depois que nota foi publicada, utilizaram as redes sociais para se manifestar. “Nós jogadores do Grêmio viemos esclarecer a nota que foi postada hoje no facebook oficial do Grêmio Catanduvense. Nós jogadores já ficamos sem comida, sem receber salários por três meses e mesmo assim classificamos o Grêmio Catanduvense para 2ª e 3ª fase do campeonato. Tudo que eles escreveram é uma mentira. A única verdade é que eles não tem dinheiro para nos pagar, para nossas despesas de viagem, para pagar nossas refeições e o diretor não deu nenhum retorno e ficamos sem comida”.

“Para os que não sabem muitas vezes ficamos sem campo de treinamento, sem nenhuma condição e mesmo assim chegamos a terceira fase e queríamos continuar mesmo sem receber e o presidente foi na nossa casa hoje e disse para todos os jogadores que estavam lá para irem embora porque eles não teriam condições de continuar. Nós jogadores em nenhum momento queríamos ir embora”, disse.

Karla Konda

Editora Chefe