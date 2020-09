Grávida Com Covid-19 Dá A Luz, Mas Conhece o Bebê Depois de Oito Dias

A dona de casa Daiane Cristina da Cruz, de 32 anos, recebeu alta nesta quinta-feira (10) após ficar internada por 27 dias de luta contra a Covid-19, no Hospital Unimed São Domingos (HUSD). A paciente estava rodeada de carinho e aplausos por toda a equipe da unidade hospitalar.

Além de lutar pela própria vida, Daiane foi a primeira paciente grávida diagnosticada com Covid-19 no hospital. A jovem foi internada no dia 14 de agosto e ficou em coma por 16 dias. No último dia 1º, com 27 semanas e quatro dias de gestação, teve de interromper gravidez para dar à luz a pequena Ayla Vitória. A cesárea foi necessária para priorizar a vida de ambas.

Mãe e filha se conheceram após oito dias.

“No começo não havia entendido o que aconteceu comigo. Após vê-la, fiquei muito feliz. Eu venci a Covid e, graças a Deus, estou bem. Fiquei alguns dias intubada com uma lesão grave no pulmão, mas me recuperei. Agora, nossa próxima etapa é buscar nossa princesa Ayla”, disse Daiane.

Para o pai José Marcos da Silva, este é mais um desafio que a família irá vencer. Ele e a outra filha do casal, Anahi Vitória, de 9 anos, também tiveram Covid, mas com sintomas leves. “No começo foi tudo muito difícil, conseguia notícias somente por telefone. Com auxílio de toda equipe, principalmente do Dr. Braz e da psicóloga Renata, tivemos muita tranquilidade e, com fé e esperança, estamos confiantes. Todos os profissionais estão de parabéns. Desde a portaria até a limpeza, todos os setores”.

A primogênita do casal, Anahi, tem autismo. “A Anahi também é especial. Descobrimos que ela tem autismo aos 2 anos de idade e, com muito apoio e cuidados médicos, ela evoluiu positivamente”, disse a mãe.

A pequena Ayla Vitória, diferente da mãe, não teve Covid. Ela nasceu com 35 centímetros, pesando 1,2 quilos. Seu quadro é considerado estável e segue com cuidados intensivos de suporte à vida na Unidade de Terapia Intensiva Infantil.

Ariane Pio

Da Reportagem Local