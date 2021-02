Governo Suspende Aulas Presenciais em Todas as Redes de Ensino a Partir de Segunda

Ogoverno de Catanduva determinará a suspensão das aulas presenciais em todas as escolas de Catanduva nas redes públicas e privadas. A medida tem como base o cenário epidemiológico e foi decidida depois de reunião realizada ontem pelo Comitê Adminiitrativo de Enfrentamento a Covid-19. As aulas na rede municipal que iriam iniciar na segunda-feira, agora foram remarcadas para o dia 15 de março. A decisão passará a valer na segunda-feira. Para a volta as aulas no dia 15 na rede municipal, a presença é facultativa, ou seja, é de responsabilidade da família decidir enviar seu filho à escola, já que as atividades online continuarão normalmente.

No período, de segunda-feira ao dia 15, as aulas devem ser ministradas exclusivamente no sistema remoto.

O assunto foi alvo de deliberação em reunião do Comitê de Apoio Administrativo ao Enfrentamento da Pandemia da Covid-19, realizada na tarde desta terça-feira, dia 23.

Foi enviado por whatsapp mensagens de orientações para os pais dos alunos.

Caso decida por trazer a criança à escola, o pai ou responsável deve aguardar para assinar um termo de responsabilidade na entrada do primeiro dia, portanto, é necessário que a criança venha acompanhada do responsável no primeiro dia. A entrada e saída se dará de forma escalonada, sendo: Período da manhã: 5° anos- 7:00 – 12:10; 4° anos- 7:10 – 12:00; 3° anos- 7:20 – 11:50; 2° anos- 7: 30 – 11:40; 1° anos- 7:40 – 11:30. Período da tarde: 5° anos- 12:40 – 18:00; 4° anos- 12:50 -17:50; 3° anos- 13:00-17:40; 2° anos- 13:10-17:30; 1° anos- 13:20-17:20. Os horários deverão ser respeitados rigorosamente. A exceção será apenas para os irmãos que poderão vir juntos. Caso decida enviar seu filho à escola deverá trazer: três máscaras limpas para trocar durante o período, saquinho para descartar a máscara usada, Garrafinha de água abastecida para o período todo.

O aluno não poderá vir a escola caso ele ou alguém da residência apresente qualquer sintoma como febre, dor de cabeça, dor de garganta, tosse, coriza ou qualquer outro sintoma de síndrome gripal; caso criança venha apresentar algum sintoma durante o período de permanência na escola, a família será contatada e deverá vir buscá-lo imediatamente.

Na entrada será aferida a temperatura, higienização das mãos e pertences de cada aluno, e a fim de evitar aglomeração solicitamos que, caso necessário, o responsável juntamente com a criança aguarde na fila do lado de fora mantendo distanciamento de um metro e meio; os familiares não poderão adentrar no prédio escolar visando evitar a circulação de pessoas no local; não deverão trazer brinquedos ou qualquer outro tipo de objeto além do material escolar; orientar os filhos quanto a não compartilhar qualquer tipo de material.

Seguindo as orientações do Plano São Paulo, a fim de minimizar o risco de contágio, a presença se dará de forma escalonada; as salas serão divididas em três ou quatro grupos e cada aluno só poderá vir à escola na semana determinada e não sendo permitida em hipótese alguma a presença do aluno em outro grupo que não o dele.

Ariane Pio

Da Reportagem Local