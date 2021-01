Governo SP Apresenta Espaços Culturais Com Curso de Férias Online já Para Mês de Janeiro

As inscrições estão abertas para os cursos de férias pelos respectivos sites das instituições.: A Casa Mário de Andrade e a Casa Guilherme de Almeida, integrantes da Rede de Museus-Casas Literários da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e gerenciada pela Poiesis e os encontros ocorrem em plataformas digitais e são gratuitos.

Nos dias 14, 21 e 28 de janeiro, das 19h às 21h, a Casa Mário de Andrade recebe Fifo Lazarini, publicitário pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Semiótica pela PUC-SP e escritor dedicado a projetos de Games inspirados em obras literárias. O curso, pelo Google Meet, apresenta as principais etapas para o desenvolvimento de jogos digitais voltados à literatura e um panorama atual, inclusive o que é feito em outros países, de iniciativas que buscam contribuir para a formação de mais leitores por ambientes virtuais.

Além disso, Lazarini irá mostrar alguns fundamentos presentes em seu primeiro game chamado Os Andrades 1 (2021), com foco no personagem Mário de Andrade, ao qual deverão se suceder outros com os personagens Oswald de Andrade e Carlos Drummond de Andrade.

Na Casa Guilherme de Almeida o público encontra cursos voltados ao cinema e teatro. O curso Diretores de Vanguarda do Cinema tem como coordenador o Franthiesco Ballerini, jornalista, mestre e doutor em Comunicação Social, autor dos livros o Cinema Brasileiro no Século 21 (2012) e História do cinema mundial (2019). Dividido em dois módulos, o curso analisa trabalhos de grandes diretores, de diferentes culturas e épocas, a fim de facilitar a compreensão e apreciação do fazer cinema, como arte e como comercial. As aulas são disponibilizadas pela plataforma Zoom. Para saber sobre todos os cursos, datas e links de inscrição acesse o link do o portal do Governo SP para saber mais: https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-de-cultura-e-economia-criativa/casa-mario-de-andrade-e-da-casa-guilherme-de-almeida-iniciam-ano-com-cursos-de-ferias/.

Ariane Pio

Da Reportagem Local