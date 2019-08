Governo Pretende Acelerar Aprovação De Produtos Veterinários Para A Pecuária De Corte

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou na última segunda-feira (05/08) que o governo quer garantir e agilizar a aprovação, de forma mais rápida possível, de produtos veterinários para a pecuária de corte.

Produto de uso veterinário, segundo o governo, é toda substância química ou biológica destinada à prevenção, ao diagnóstico, à cura ou ao tratamento de doenças, incluindo aditivos, suplementos promotores de crescimento, medicamentos, vacinas, entre outros produtos para garantir saúde e qualidade para o animal.

Um pecuarista da região conta que a aprovação de produtos veterinários genéricos pode ser uma solução na redução de custos com o tratamento e a manutenção da saúde dos animais. “Eu vejo que essa medida pode gerar uma redução de custos para os produtores. Atualmente, para fazer o tratamento e a manutenção da saúde do meu rebanho, eu tenho um custo muito elevado, que consequentemente, na hora do abate e da venda tenho que incluir no preço, o que faz o valor da carne ser mais alto para o consumidor final. Agora, com a aprovação destes produtos, eu calculo que poderemos ter uma redução de preços bem significativa para a realização do tratamento veterinário dos animais, o que poderá reduzir os custos para o consumidor final também”, conta o pecuarista.

A ideia, de acordo com a ministra Tereza Cristina, é agilizar a liberação de produtos genéricos de fórmulas que já estão no mercado. “É necessário e urgente que se faça. A pecuária poderá ser beneficiada tendo uma diminuição de custos, que é o que está tendo na agricultura. É a mesma coisa que um remédio genérico para gente, para plantas e vegetais. Tratar com a mesma segurança que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) trata também os produtos humanos. São um outro gargalo que nós temos: os produtos veterinários. Nós temos uma fila enorme que precisa caminhar, para entrarem novos produtos, mais modernos. Nós estamos na batalha no Ministério da Agricultura para fazer a mesma coisa que foi feita lá atrás com os defensivos da área vegetal”, disse Tereza em um evento do setor em São Paulo.