Governo Oferece 5 Mil Vagas Para o Novotec Integrado nas Escolas Estaduais

O Governo do Estado de São Paulo oferece 5 mil vagas do Programa Novotec Integrado de 2020 para alunos do ensino médio da rede estadual. Os pais dos estudantes do 9º ano do ensino fundamental que hoje estão matriculados na rede pública têm até o dia 23 de setembro para manifestar interesse para o próximo ano letivo. O objetivo é atender mais de 100 mil estudantes até 2022.

O Novotec Integrado oferece oportunidade aos alunos de cursarem os três anos do ensino médio ao mesmo tempo em que cursam um ensino técnico profissionalizante de alta qualidade. Eles recebem o certificado de conclusão do ensino médio com a habilitação técnica.

No Novotec, os cursos são oferecidos de acordo com a alta demanda dos jovens por profissionalização mais rápida e do mercado de trabalho por mão de obra qualificada para as necessidades atuais.

São 7 opções de cursos para o Novotec Integrado: Desenvolvimento de Sistemas, Informática para Internet (Programação Web), Administração, Recursos Humanos, Marketing, Contabilidade e Logística. As turmas de Novotec Integrado não substituem turmas do 1º ano regular. Elas serão adicionadas ao que já é oferecido nas escolas, aproveitando salas livres.

A iniciativa é realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Centro Paula Souza – instituição referência em excelência educacional no Brasil – e a Secretaria Estadual da Educação.

A manifestação de interesse dos alunos do 9° ano do ensino fundamental na rede estadual e municipal para o ano letivo de 2020 pode ser feita pelo aplicativo Minha Escola SP (pode ser baixado na Play Store, pelo sistema Android ou Apple Store, no IOS) ou através do site Secretaria Escolar Digital (sed.educacao.sp.gov.br) escolhendo a opção Ensino Técnico Profissionalizante, até o dia 23/09.

Para os estudantes fora da rede pública, a manifestação de interesse e inscrição devem ser feitas direto na escola no período de 01 – 31/10.

No mês de novembro há a confirmação da matrícula. Os estudantes mais próximos das escolas serão priorizados e não haverá vestibulinho como forma de seleção.

O processo de definição das escolas estaduais que terão o Novotec Integrado no ano que vem está em andamento e é por adesão voluntária, após consulta à equipe e comunidade escolar. Os principais critérios a serem levados em conta para definir escola, turma e curso são: demanda dos estudantes, análise econômica e do setor produtivo local, oferta pela infraestrutura existente.

