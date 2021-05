Governo Federal finaliza pagamentos da segunda parcela do Auxílio Emergencial no domingo

O Governo Federal finaliza o pagamento da segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021 no domingo (30), com os repasses para aniversariantes de dezembro que se inscreveram pelos meios digitais e que integram o Cadastro Único. Na sexta-feira (28), os nascidos em novembro recebem as transferências nas contas sociais. São 2,29 milhões de beneficiados em um investimento de R$ 474,7 milhões. Para os 2,32 milhões que nasceram no último mês do ano o repasse será de R$ 480,3 milhões.

Os investimentos federais nesta segunda etapa de pagamentos do Auxílio Emergencial 2021 chegarão a R$ 5,9 bilhões e alcançarão 28,4 milhões de trabalhadores dos meios digitais e do Cadastro Único. “São resultados que nos deixam confiantes de que estamos executando uma operação eficiente para fazer os recursos chegarem aos cidadãos em situação mais vulnerável. Antecipamos os calendários das duas primeiras etapas, o que foi possível pelo trabalho atento das equipes do Ministério da Cidadania e de seus parceiros”, afirmou João Roma, ministro da Cidadania.

O benefício é pago em quatro parcelas, com valor médio de R$ 250, exceção às mulheres chefes de família monoparental (criam os filhos sozinhas), que recebem R$ 375, e os indivíduos que moram sozinhos (família unipessoal), que recebem R$ 150.

Além do habitual crédito na Poupança Social Digital, com recursos disponíveis para o pagamento de contas e de boletos, compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code, a Portaria nº 627 possibilitou mais uma forma de realização de transações. Desde o dia 30 de abril, os beneficiários do Auxílio Emergencial 2021 podem fazer transferências instantâneas entre bancos via PIX (exceto para contas de mesma titularidade).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local