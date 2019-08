Governo Federal Anuncia Revisão De Normas Sobre Saúde E Segurança De Trabalhadores

O Governo Federal lançou na última terça-feira (30/07), no Palácio do Planalto, um amplo processo de atualização de regras que regulam o universo trabalhista brasileiro. Foram anunciadas a modernização das Normas Regulamentadoras (NRs) de Segurança e Saúde no Trabalho e a consolidação e simplificação de decretos trabalhistas.

As medidas vão garantir a segurança do trabalhador com regras mais claras e racionais, capazes de estimular a economia e gerar mais empregos. No total, existem 36 Normas Regulamentadoras (NRs), que reúnem 6,8 mil regras distintas sobre segurança e medicina do trabalho. Na primeira etapa do processo de revisão duas NRs foram modificadas e uma terceira, revogada.

Um técnico em segurança do trabalho diz que as novas regras propostas pelo governo devem desburocratizar e modernizar o sistema de normas. “Essa revisão das normas de saúde e segurança vai facilitar e atualizar o sistema, pois algumas regras referem-se a equipamentos da década de 1940, que já não se adequam mais as regras atuais. A nova NR 1 deixa o texto mais harmônico e moderno, com medidas que reduzirão a burocracia e o custo Brasil. Sem retirar a proteção aos trabalhadores, vai beneficiar especialmente microempresas e empresas de pequeno porte. E a NR2, sobre inspeção prévia, tinha redação de 1983, da antiga Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho que exigia uma inspeção de trabalho prévia até para abrir uma simples loja em um shopping. A revogação diminui essa burocracia e reduz a intervenção estatal na iniciativa privada. Com essas medidas, empresários e trabalhadores só tem a ganhar”, relata o técnico de segurança do trabalho.

As regras devem ser seguidas pelas empresas que tenham empregados regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). As mudanças não exigem aval do congresso e entram em vigor em 45 dias. “Nossa preocupação desde sempre foi preservar a segurança e a saúde do trabalhador, mas ao mesmo tempo retirar os entulhos burocráticos que atrapalham quem empreende nesse país. Essa situação não podia continuar. Não é à toa que se fala de custo Brasil”, explica o Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho.

André Santos

Da Reportagem Local