Governo Estadual Realiza Teste de Covid-19 em Alunos e Professores de Catanduva

Com o objetivo de identificar a frequência de contágio pelo novo coronavírus durante o período de volta às aulas presenciais, o Governo Estadual iniciou os testes para detecção da Covid-19 em alunos e servidores.“Esta é uma medida de segurança não só para os alunos e servidores da educação, mas também para os pais, pois queremos identificar eventuais casos de coronavírus e possibilitar o isolamento e tratamento para a recuperação de infectados e, assim, evitar a transmissão da doença”, destacou Jean Gorinchteyn, Secretário de Estado da Saúde.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado em Catanduva 25 alunos e 26 profissionais de ensino testaram positivo durante a fase de exames RT-PCR de COVID-19 do inquérito epidemiológico na rede estadual de Educação. O Estado, em conjunto com as vigilâncias municipais, segue monitorando e acompanhando os corpos docente e discente.

Além de Catanduva, outros 14 municípios foram testados e os casos foram identificados em escolas de Barueri, Campinas, Piracicaba, Registro, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, São José dos Campos, Sorocaba e Taboão da Serra. Não houve necessidade de fechamento de nenhuma unidade.

Reabertura

Desde o dia 07 de Outubro alunos e professores do ensino médio retornaram às aulas presenciais de forma gradativa. O ensino fundamental retornou no dia 03 de Novembro. De acordo com a Secretaria de Educação também foram reduzidos em 20% o número dos estudantes nas aulas presenciais. Na entrada das unidades ainda foram instaladas pias para lavagem das mãos com água e sabão. O governo também orienta os alunos a estarem atentos aos cuidados de higiene no deslocamento de casa à escola e da escola para casa.

Nas salas de aula, as carteiras foram colocadas a uma distância de 1,5 metro umas das outras e nos refeitórios somente devem ser ocupados os assentos sinalizados nas mesas. O protocolo de distanciamento é obrigatório em todas as dependências da escola, inclusive banheiros. De acordo com o governo estadual, funcionários e voluntários auxiliarão os estudantes em todas as movimentações dentro da escola.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local