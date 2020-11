Governo Estadual Prorroga Programa Merenda em Casa até Dezembro

O Governador João Doria anunciou na quinta-feira (19) que o Governo de São Paulo manterá o programa Merenda em Casa nos meses de novembro e dezembro para 770 mil estudantes da rede estadual. No total, o investimento será de R$ 345 milhões até o fim do ano. No município de Catanduva, 1954 alunos serão beneficiados com o auxílio.

A oitava parcela do subsídio foi paga nesta semana e a previsão é de que benefício de dezembro seja transferido ao longo do mês. “O programa atende os estudantes mais carentes, aqueles que vivem, infelizmente, em situação de pobreza ou extrema pobreza e que recebem a oportunidade de fazerem a sua merenda em suas casas”, disse Doria.

A oitava parcela do subsídio foi paga nesta semana e a previsão é de que benefício de dezembro seja transferido ao longo do mês. “O programa atende os estudantes mais carentes, aqueles que vivem, infelizmente, em situação de pobreza ou extrema pobreza e que recebem a oportunidade de fazerem a sua merenda em suas casas”, disse Doria.

“Logo após a suspensão das aulas presenciais, olhamos para os estudantes que estavam na extrema pobreza, inscritos no Bolsa Família ou no Cadastro Único. Desde abril, os estudantes que mais precisam receberam este benefício de R$ 55, todos os meses”, destacou o Secretário da Educação, Rossieli Soares.

Mensalmente, desde abril, os estudantes cadastrados no programa e matriculados na rede estadual são beneficiados. Os alunos são de famílias que recebem o Bolsa Família ou vivem em situação de extrema pobreza e não recebem o benefício federal, de acordo com o Cadastro Único do Ministério da Cidadania. O repasse de R$ 55 é subsidiado integralmente pelo Governo de São Paulo.

O pagamento do Merenda em Casa é realizado por meio do aplicativo PicPay, que pode ser usado em qualquer smartphone. Os beneficiários que já receberam o subsídio nos meses anteriores e, portanto, fizeram cadastro e validaram a identidade, não precisam repetir o trâmite, pois o pagamento vai cair automaticamente.

Para ter acesso ao benefício não é necessário ter conta bancária ou cartão de crédito. É possível sacar o dinheiro em um caixa eletrônico da rede 24Horas e transferir o valor para outras contas, sem taxa adicional.

Os beneficiários poderão fazer pagamentos por meio do celular em mais de 2,5 milhões de estabelecimentos que aceitam PicPay. As lojas são identificadas por placas com o QR Code do aplicativo ou no próprio sistema de buscas da ferramenta digital.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local