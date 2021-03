Governo Estadual Envia Mensagens de SMS Para Conscientização Sobre Isolamento Social

OGoverno de São Paulo iniciou uma nova campanha de conscientização da população sobre a importância de respeito à quarentena para o enfrentamento da pandemia do coronavírus e contenção das altas taxas de transmissão do vírus. No total, 44 milhões de pessoas residentes no estado de São Paulo receberão mensagens de texto nos aparelhos celulares com o alerta sobre a necessidade de respeito ao isolamento social.

O envio das mensagens de SMS foi iniciado na noite de quarta-feira (17) e deve se estender pelos próximos quatro dias. O texto possui os seguintes dizeres: “Governo de SP alerta! Alto risco de lotação de leitos no estado. Fique em casa. Proteja sua família. Se tiver que sair, use máscara”.

O objetivo é conscientizar a população para que mantenha as medidas de isolamento e de restrição de circulação previstos na fase emergencial do Plano SP, como medida fundamental de enfretamento do atual momento, em que observa-se o recrudescimento da pandemia, com aumento das taxas de contaminação, mortes e ocupação de leitos.

A ação será integralmente realizada sem custo para o Estado, em parceria com a Conexis Brasil Digital, associação que representa as empresas de comunicação e conectividade no país.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local